Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Kayseri 2029 Dünya Spor Başkenti oldu

        Kayseri 2029 Dünya Spor Başkenti oldu

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin 2029 Dünya Spor Başkenti olduğunu açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2026 - 12:22 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri 2029 Dünya Spor Başkenti oldu

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin 2029 Dünya Spor Başkenti olduğunu açıkladı.

        Büyükkılıç, Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen bilgilendirme toplantısında, Kayseri'nin Avrupa Başkentleri ve Şehirleri Spor Federasyonu (ACES) tarafından 2029 Dünya Spor Başkenti ilan edildiğini söyledi.

        Kayseri'nin spor şehri olarak anılması, tanınması ve bilinmesi adına anlamlı bir çalışma yapıldığını belirten Büyükkılıç, bu süreçte büyük bir emek, gayret, iyi niyet ve liyakatin olduğunu ifade etti.

        Büyükkılıç, 2029 Dünya Spor Başkenti ünvanının merkezi Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Avrupa Parlamentosu bünyesinde faaliyet gösteren ACES Europe tarafından verildiğini diye getirerek, "Elbette bir ödül değil, Kayseri'mizin yıllarca sürdürdüğü planlı, disiplinli, sonuç odaklı spor politikasının açık bir şekilde kanıtlanması. Emeği geçen Kayserimizin tüm kesimlerine huzurlarınızda ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum." dedi.




        - "Yıllık 200'e yakın etkinliğe 550 bin katılım sağlanıyor"

        Kayseri'de sporla ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Bu şehirde spor sadece fiziksel gelişim değil, karakter inşası haline dönüşmüş durumda. Hazırım demek, iddia etmek yetmez. Bunun için de bir altyapı olsa gerek. Kayseri'de bugün sadece bir yılda 842 bin 338 sporsevere ulaşan dev bir ekosistem var. 31 tane donanımlı spor tesisi var. 357 bin 75 vatandaşımız tesislerden doğrudan faydalanmakta. 207 bin aktif üyemiz bulunmakta. 150 binin üzerinde yıllık kullanım gerçekleşmekte. 20 branşta 27 bin 858 çocuk spor eğitimi almakta. Sporcularımız, 384 altın, 301 gümüş, 243 bronz madalya, 18 uluslararası başarılı organizasyon gücümüz itibariyle de yıllık 200'e yakın etkinliğe 550 bin katılım sağlanıyor."




        - Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu 20 Eylül'de yapılacak

        Kayseri'nin 4 mevsim spor üreten bir il olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, 20 Eylül 2026 tarihinde koşulacak Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’na kayıtların sürdüğünü söyledi.

        Büyükkılıç, spor alanındaki yatırım ve projelerde kendi sınırlarını aşan bir anlayışla çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerini anlatarak, "Bundan sonraki mottomuz 'Spor ile kendini aş', kendimizi aşacağız. Geldiğimiz nokta işin bittiği anlamına gelmez. 2029 Dünya Spor Başkenti olduk ama bunu taçlandıracak, anlamlandıracak ve sporu adeta içselleştirecek bir yaklaşımı sürdürmeye 'devam' diyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Kira zam tavanı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        Trump'ın İran sınavı
        Trump'ın İran sınavı
        İran'dan ABD'ye uyarı
        İran'dan ABD'ye uyarı
        Silah sahipliği sınırlandırılacak: Eylem planı yolda
        Silah sahipliği sınırlandırılacak: Eylem planı yolda
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        Gelinini öldürmüştü! Kaynana vahşetinde tüm detaylar çıktı!
        Gelinini öldürmüştü! Kaynana vahşetinde tüm detaylar çıktı!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Korkunç yangın! Yaşlı adam öldü!
        Korkunç yangın! Yaşlı adam öldü!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Anne, baba ve 2 kız çocuğu... Bir aile artık yok!
        Anne, baba ve 2 kız çocuğu... Bir aile artık yok!
        Oktay Çubuk’tan haber var
        Oktay Çubuk’tan haber var
        Eski sevgiliden kanlı baskın! Yeni sevgili kâbusu yaşadı!
        Eski sevgiliden kanlı baskın! Yeni sevgili kâbusu yaşadı!
        "İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı"
        "İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı"
        Ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi
        Ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi
        Müstehcen VIP tuzak! 9 ayda 70 milyon TL'lik hesap hareketi!
        Müstehcen VIP tuzak! 9 ayda 70 milyon TL'lik hesap hareketi!
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        ABD'li firma 8 milyondan fazla ürününü geri çağırıyor
        ABD'li firma 8 milyondan fazla ürününü geri çağırıyor
        Fransız görünümlü Çinliler geliyor
        Fransız görünümlü Çinliler geliyor
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Kayseri, 2029 Dünya Spor Başkenti oldu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı...
        Kayseri, 2029 Dünya Spor Başkenti oldu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı...
        İç Anadolu'nun zirvesi "Erciyes"e mayıs ayında kar yağdı
        İç Anadolu'nun zirvesi "Erciyes"e mayıs ayında kar yağdı
        Mayıs karı Erciyes'i beyaza bürüdü
        Mayıs karı Erciyes'i beyaza bürüdü
        Kayserispor 12.kez berabere kaldı
        Kayserispor 12.kez berabere kaldı
        Tuci 3. golünü attı
        Tuci 3. golünü attı
        Bilal Bayezit: "Ligde kalacağız"
        Bilal Bayezit: "Ligde kalacağız"