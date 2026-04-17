        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Kayseri Kitap Fuarı açıldı

        Kayseri Kitap Fuarı açıldı

        Kayseri Kitap Fuarı, 8'inci kez kapılarını kitapseverlere açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2026 - 16:29 Güncelleme:
        Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve diğer protokol üyeleri, Dünya Ticaret Merkezi'nde açılan fuarı ziyaret etti.

        Yayınevlerinin stantlarını gezen Çiçek ve Büyükkılıç, kitapseverlerle sohbet etti.

        Burada gazetecilere açıklamada bulunan Vali Çiçek, Kahramanmaraş'taki okul saldırısı nedeniyle yüreklerin yandığını, ateşin herkesin evine düştüğünü söyledi.

        Kentteki birçok anne ve babanın da okulların güvenliğiyle ilgili kendisine soru sorduğunu belirten Çiçek, "Bütün okullarımızda gerekli güvenlik önlemleri en üst seviyede alınmıştır. Her bir okulumuzda şu an polis memurları görevlendirilmiş, polis dışındaki bölgelerde de jandarma personeli görevlendirilmiştir. Her okulumuzda bir irtibat polisi veya subayı mevcut hale getirilmiştir." dedi.

        Sporun ve sanatın çocuklar üzerindeki etkisine değinen Çiçek, aile, sivil toplum kuruluşları, bürokrasi, yerel yönetimler ve siyasetin hep beraber bu sorunların çözümü için çalışması gerektiğini vurguladı.

        Bütün dünyanın bu konuyla ilgili bir ızdırap çektiğini ifade eden Çiçek, "Çocukların özellikle sosyal medya ile ilgili ve dijital alanla ilgili girdikleri alanlar büyük bir tehlike oluşturuyor. Hükümetimiz en kısa vadede önlemlerini almak için yoğun bir çaba gösterirken, biz valileri de gerekli konularda Cumhurbaşkanımız talimatlandırdı. Çocuklarımızı dijital bağımlılıktan kurtarmak durumundayız. İşte kitap fuarları da tam bunun için." diye konuştu.

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının konuyla ilgili yaptığı çalışmaları değerlendiren Çiçek, "Kayseri'de şu ana kadar 35 hesap üzerinden çocuklarımızı ve aileleri panikletecek seviyede doğru olmayan bilgilerin paylaşıldığı ifade ediliyor. Bu konuda savcımızın alanına girmek istemem ancak süreci ne kadar titizlikle takip ettiklerini biliyorum." ifadesini kullandı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç ise 3 milyona yakın kitabın ve 500 yayınevinin fuarda yer aldığını söyledi.

        Yazarların da fuara katılarak imza günlerinde ve söyleşilerde kitapseverlerle buluşacağını ifade eden Büyükkılıç, "1 milyonluk rekor duruyor. Onun üzerine mutlaka çıkılması lazım. Bunun için ne gerekiyorsa her türlü desteği vermemiz lazım ve inşallah Kayseri'nin bir kez daha okuyan ve okutan şehir olduğunu herkese ifade etmemiz lazım." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran: Hürmüz Boğazı açıldı
        İran: Hürmüz Boğazı açıldı
        Petrol sert düştü
        Petrol sert düştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Barrack Habertürk'e konuştu
        Barrack Habertürk'e konuştu
        EGM: 411 kişi gözaltına alındı!
        EGM: 411 kişi gözaltına alındı!
        Ağabeyinin öldüğü maden ocağında can verdi!
        Ağabeyinin öldüğü maden ocağında can verdi!
        MHP 7 İl Teşkilatını feshetti
        MHP 7 İl Teşkilatını feshetti
        Katil zanlısı üniversite öğrencisi! Kapıyı çaldı cinayeti işledi!
        Katil zanlısı üniversite öğrencisi! Kapıyı çaldı cinayeti işledi!
        Gülistan Doku'nun hastane kayıtları silindi iddiası!
        Gülistan Doku'nun hastane kayıtları silindi iddiası!
        Tuncay Sonel açığa alındı
        Tuncay Sonel açığa alındı
        Saldırının gerçekleştiği okulla ilgili flaş gelişme!
        Saldırının gerçekleştiği okulla ilgili flaş gelişme!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Hâlâ rap kariyerinden para kazanıyor
        Hâlâ rap kariyerinden para kazanıyor
        Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!
        Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Galatasaray'ın rakibi Gençlerbirliği!
        Galatasaray'ın rakibi Gençlerbirliği!
        Zengin cesareti
        Zengin cesareti
        Gözyaşlarını tutamadı
        Gözyaşlarını tutamadı
        Fenerbahçede hedef liderlik!
        Fenerbahçede hedef liderlik!

        Benzer Haberler

        Baba-oğul inşaat işçilerine ateş açtı: 2 yaralı
        Baba-oğul inşaat işçilerine ateş açtı: 2 yaralı
        Vali Çiçek: "Kayseri'de tüm okullarımızda güvenlik önlemleri tamamen alınmı...
        Vali Çiçek: "Kayseri'de tüm okullarımızda güvenlik önlemleri tamamen alınmı...
        8. Kayseri Kitap Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı Kayseri Büyükşehir B...
        8. Kayseri Kitap Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı Kayseri Büyükşehir B...
        Cuma hutbesi: "Günümüzde çocuklarımız, çok yönlü bir kuşatma altındadır"
        Cuma hutbesi: "Günümüzde çocuklarımız, çok yönlü bir kuşatma altındadır"
        ACES Europe Başkanı Lupatelli: Kayseri'yi spor başkenti olarak görmeyi umuy...
        ACES Europe Başkanı Lupatelli: Kayseri'yi spor başkenti olarak görmeyi umuy...
        Kayseri'nin "2029 Dünya Spor Başkenti" adaylık sürecine ilişkin bilgilendir...
        Kayseri'nin "2029 Dünya Spor Başkenti" adaylık sürecine ilişkin bilgilendir...