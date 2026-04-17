        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Kayseri'nin "2029 Dünya Spor Başkenti" adaylık sürecine ilişkin bilgilendirme toplantısı yapıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin "2029 Dünya Spor Başkenti" adaylık sürecine ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2026 - 13:06 Güncelleme:
        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'ndaki toplantıda yaptığı konuşmada, Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonunun (ACES) İtalya, İspanya, Çekya, Slovakya ve diğer ülkelerden gelen delegasyon heyetini misafir ettiklerini belirtti.


        Büyükkılıç, Kayseri'nin ticaret ve endüstri şehri olmakla birlikte tarım ve hayvancılığı da önemseyen yaklaşım sergilediğini söyledi.

        Kayseri'de sporu her yaşa yayacak anlayışla hareket ettiklerini anlatan Büyükkılıç, 2024 Avrupa Spor Şehirleri Töreni'nde "Altın Bayrak" ödülünü kendilerine layık gören ACES heyetine teşekkür etti.

        Büyükkılıç, Kayseri'nin 2024'te "Avrupa'nın en iyi spor şehri" ünvanını alınca 2029 Dünya Spor Başkentliği konusunda cesaretlendiğini dile getirdi.


        ACES heyetinin 3 gün boyunca kentte incelemelerde bulunacağını dile getiren Büyükkılıç, heyetin kentin spor altyapısını yakından göreceğini ifade etti.

        ACES Başkanı Gian Francesco Lupatelli de Türkiye ile dostluklarının 20 yılı aşkın süredir devam ettiğini belirtti.

        Estonya'da düzenledikleri toplantıda Kayseri'nin adaylığı konusunda güzel gelişmeler kaydedildiğini anlatan Lupatelli, çalışmalar kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a teşekkür etti.

        Toplantıya 9 ülke temsilcisinin katıldığı bilgisini veren Lupatelli, Kayseri'yi yakından tanıdıklarını, 2029 yılında kenti 2029 Dünya Spor Başkenti olarak görmeyi umduklarını söyledi.

        Program, hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tuncay Sonel hakkında açığa alındı
        Tuncay Sonel hakkında açığa alındı
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Kendisine böyle diyormuş: Okul avcısı!
        Kendisine böyle diyormuş: Okul avcısı!
        "Suç örgütleri, çocuklara ulaşmak için yapay zekayı kullanıyor"
        "Suç örgütleri, çocuklara ulaşmak için yapay zekayı kullanıyor"
        Berlin Teknik Üniversitesi'ne Türk rektör
        Berlin Teknik Üniversitesi'ne Türk rektör
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Galatasaray'ın rakibi Gençlerbirliği!
        Galatasaray'ın rakibi Gençlerbirliği!
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Fenerbahçede hedef liderlik!
        Fenerbahçede hedef liderlik!
        Bakan Gürlek'ten 'suça sürüklenen çocuklar' açıklaması
        Bakan Gürlek'ten 'suça sürüklenen çocuklar' açıklaması
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!
        Zengin cesareti
        Zengin cesareti
        Gözyaşlarını tutamadı
        Gözyaşlarını tutamadı
        Yemek yerken akademisyen vurulup ölmüştü! Flaş gelişme!
        Yemek yerken akademisyen vurulup ölmüştü! Flaş gelişme!
        Yargıtay’dan flaş ücret zammı kararı
        Yargıtay’dan flaş ücret zammı kararı
        Sessizliğini bozdu
        Sessizliğini bozdu
        İngiltere Başbakanı Starmer'a istifa çağrısı
        İngiltere Başbakanı Starmer'a istifa çağrısı
        Çatışmaları ortak
        Çatışmaları ortak
        Trump'tan Papa'ya: Gerçek dünyayı anlamalı
        Trump'tan Papa'ya: Gerçek dünyayı anlamalı

        Benzer Haberler

        "Aidiyet" hissi çocukları dijital mahallelere yönlendiriyor Uzman Psikolog...
        "Aidiyet" hissi çocukları dijital mahallelere yönlendiriyor Uzman Psikolog...
        Ticaretin Kökleri ve Geleceği Vizyon Çalıştayı Gön Han'da başladı
        Ticaretin Kökleri ve Geleceği Vizyon Çalıştayı Gön Han'da başladı
        Başkan Büyükkılıç, ACES heyetini ağırladı Kayseri'de Dünya Spor Başkenti he...
        Başkan Büyükkılıç, ACES heyetini ağırladı Kayseri'de Dünya Spor Başkenti he...
        Başkan Büyükkılıç'tan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'a...
        Başkan Büyükkılıç'tan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'a...
        Talas Çiçek Şenliği'ne geri sayım
        Talas Çiçek Şenliği'ne geri sayım
        Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Van de Velde, Erciyes Kayak Merkezi'ni ziyar...
        Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Van de Velde, Erciyes Kayak Merkezi'ni ziyar...