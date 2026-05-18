Kayseri ve çevre illerde "Orman Benim" etkinliği düzenlendi

Kayseri, Niğde, Yozgat, Sivas ve Kırşehir'de, "Orman Benim" kampanyası kapsamında ormanların korunmasına dikkati çekmek ve çevre farkındalığını artırmak amacıyla atık toplama etkinliği gerçekleştirildi.



Kayseri'de Türk Dünyası Ormanları Lifos Girişi'nde düzenlenen etkinlikte, orman yangınlarını önlemek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla temizlik yapıldı.



Etkinlik öncesi konuşan Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar, tabiatla içi içe vatandaşlarla ormanda temizlik yapacaklarını söyledi.



Orman Bölge Müdürü Mehmet Zeki Bayıcı da orman yangınlarına karşı alınacak tedbirlerin başında gelen çevre temizliği kapsamında 2 bin 500 dekarlık Lifos'ta çöpleri temizleyeceklerini dile getirdi.



Konuşmaların ardından katılımcılar, çevredeki çöpleri toplayarak doğanın korunmasına katkı sağladı.



Etkinliğe vali yardımcıları, kurum müdürleri, AFAD gönüllüleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



- Niğde



Niğde'de öğrenciler, kurum müdürleriyle birlikte ormanda çöpleri topladı.



Vali Yardımcısı Ahmet Arık, Şehit Yüzbaşı Nazım Dinçer Hatıra Ormanı'nda düzenlene etkinlikte yaptığı açıklamada, doğa ve orman sevgisini çocuklara öğretmek istediklerini söyledi.



Tarım ve Orman Bakanlığının talimatları doğrultusunda etkinliği gerçekleştirdiklerini belirten Arık, şunları kaydetti:



"Ormanımızı korumak, sevmek, çöplerini toplamak için toplandık. Etkinliği gençlere ve çocuklara orman sevgisini aşılamak için yapıyoruz. Gördüğümüz manzara maalesef çok iç açıcı değil. Her yerde şişeler, çöpler ve plastik atıklar var. Bu konuda vatandaşlarımızın duyarlı olmasını bekliyoruz. Yaz döneminde ormanların giriş çıkışlarıyla ilgili belirli kısıtlamalar var, yangın çıkmaması için. Bu konudaki tedbirlere de vatandaşlarımızın uymasını bekliyoruz."



Konuşmanın ardından Vali Yardımcısı Arık, kurum müdürleri, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile öğrenciler ormanda çöpleri topladı.



- Yozgat



Yozgat'ta Vali Mehmet Ali Özkan, il protokolü ve öğrenciler, Çamlık Milli Parkı'nda düzenlenen etkinlikte çöpleri topladı.



Özkan, program öncesi yaptığı açıklamada, gençlerle birlikte çevre temizliği yaparak ormanların kirlenmesine karşı farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.



Orman yangınlarının büyük bölümünün insan kaynaklı olduğuna dikkati çeken Özkan, özellikle doğaya atılan çöplerin yangın riskini artırdığını ifade etti.



Çamlık Milli Parkı'nın Yozgat'ın önemli değerlerinden biri olduğunu belirten Özkan, her yıl olduğu gibi bu yıl da çevre temizliği ve ormanların korunmasına yönelik farkındalık çalışması gerçekleştirdiklerini dile getirdi.



Etkinliğe İl Jandarma Komutanı Albay Cezmi Yalınkılıç, İl Emniyet Müdürü Tuncay Pekin, il protokolü ve öğrenciler katıldı.



- Sivas



Sivas'ta düzenlenen etkinlikte Vali Yılmaz Şimşek ve il protokolü, Kardeşler Ormanı'nda temizlik yaptı.



Şimşek, burada yaptığı konuşmada kampanyanın hayırlı olmasını diledi.



Beklenen amaçlara hizmet eden bir kampanya olmasını temenni eden Şimşek, "Buradaki amacımız ormanın ve çevrenin korunmasıdır. Orman yangınlarının önlenmesi noktasında toplumda bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Orman ve çevre bilincini topluma yerleştirmek, orman, ağaç sevgisi aşılamak ve çevre bilinciyle bir nesil oluşturmak istiyoruz. Özellikle bu sevgiyi gençlerimize, çocuklarımıza aşılamak istiyoruz." dedi.



Orman İşletme Müdürü Sefa Duman da ormanların herkesin ortak değeri olduğunu belirtti.



- Kırşehir



Kırşehir'de Kındam Ağaçlandırma Sahası'nda yapılan etkinlikte çöpler toplandı.



Vali Yardımcısı Alper Balcı, burada yaptığı konuşmada, ormanlara sahip çıkılması gerektiğini söyledi.



Doğaya atılan çöplerin yangın riskini artırdığını vurgulayan Balcı, gençler ve tüm katılımcılarla birlikte önemli bir farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.



Orman İşletme Müdürü Mustafa Çankaya da orman yangınlarının büyük bölümünün insan kaynaklı olduğunu ifade etti.



Doğayı ve özellikle ormanları korumak için herkesten duyarlı olmalarını beklediklerini dile getiren Çankaya, sosyal sorumluluk sahibi olarak yangınlara ve olumsuzluklara karşı bilinçli bir görev üstlenilmesini istedi.



Konuşmaların ardından katılımcılar, çevredeki çöpleri topladı.



Etkinliğe emniyet ve jandarma personeli, AFAD gönüllüleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

