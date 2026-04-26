Kayseri'de ağaçlar hakkında bilgi edinmek için karekod uygulaması başlatıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi ve Kadir Has Kültür Parkı'nda başlattığı karekod uygulamasıyla vatandaşlara ağaçlar hakkında bilgi veriliyor.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ile Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın ortak çalışmasıyla, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi ve Kadir Has Kültür Parkı'nda bulunan bazı ağaçlara, yapısına zarar vermeyecek şekilde karekodlar asıldı.



Uygulama sayesinde parkları ziyaret eden vatandaşlar, ağaçların üzerine yerleştirilen karekodları cep telefonları veya akıllı cihazlarıyla okutarak detaylı bilgilere kolayca ulaşabiliyor.



Açılan bilgilendirme ekranında ağaçların ismi, türü, özellikleri ve yetiştirilmesine dair bilgiler hem yazılı hem de sesli olarak sunuluyor.



