Kayseri'de bir FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Terörle Mücadele şubeleri ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, örgütün sözde askeri personel sorumlusu olan ve "ByLock" kullanıcısı olduğu belirtilen N.K. (31) yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.