        Kayseri Haberleri Kayseri'de iki servis aracının karıştığı kazada 8 öğrenci yaralandı

        Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde, iki servis aracının karıştığı kazada 8 öğrenci yaralanıp hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2026 - 16:41 Güncelleme:
        H.E'nin kullandığı 38 S 0038 plakalı öğrenci servisi, ilçeye bağlı Zümrüt Mahallesi Çeltik Sokak'ta H.E idaresindeki 38 APK 775 plakalı özel rehabilitasyon merkezi öğrencilerini taşıyan servis aracıyla çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, iki araçta bulunan 8 öğrenci yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

