Kayseri'de inşaattan düşen işçi öldü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Mimarsinan Mahallesi'nde inşaat halindeki binanın dördüncü katında çalışan işçi İ.K. (41) dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, İ.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi. İ.K'nin cansız bedeni Kayseri Devlet Hastanesi morguna konuldu.

