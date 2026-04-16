Kayseri'de "Ticaretin Kökleri ve Geleceği: Kayseri Kapalıçarşı ve Hanlar Bölgesi Vizyon Çalıştayı" başladı

Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Kayseri'de düzenlenen "Ticaretin Kökleri ve Geleceği: Kayseri Kapalıçarşı ve Hanlar Bölgesi Vizyon Çalıştayı" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2026 - 20:27 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Melikgazi Belediyesi, Abdullah Gül Üniversitesi, Mimarlar Odası Kayseri Şubesi ile Kayseri Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenen "Ticaretin Kökleri ve Geleceği: Kayseri Kapalıçarşı ve Hanlar Bölgesi Vizyon Çalıştayı" Gön Hanı’nda oluşturulan etkinlik alanında başladı.

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Gön Han'ın 1519 yılında Yavuz Sultan Selim döneminde Sadrazam Piri Mehmet Paşa tarafından yaptırıldığını, heyecanlı bir tadilatla önemli işlere imza attıklarını belirtti.

        Palancıoğlu, "İpek Yolu noktasındaki Kapalı Çarşı bir tarihi eser. Bedesteni, Vezirhanı, Pamukhanı gibi birçok tarih eserimiz var ama bu eserler maalesef ticari anlamda aslına uygun kullanılamıyor. Kapalı Çarşı konusunda İstanbul, Bursa, Gaziantep'te öne çıkan yapılar var ama bizim Kapalı Çarşımız biraz vasfını yitirmiş durumda. Burası örnek olacak. İnşallah Urgancılar Çarşısı ile başladığımız Kapalı Çarşı'nın tamamına sirayet edecek bir restorasyon çalışması planlıyoruz." diye konuştu.

        Mimarlar Odası Genel Başkanı Zeynep Eres Özdoğan ise Kayseri'nin uzak Asya'dan yola çıkan, yakın doğuda çeşitlenen Anadolu'ya aktarılan İpek Yolu'nun Anadolu'daki en önemli merkezlerinden biri olduğunu ifade etti.

        Kayseri'deki ticaret kültürü mirasının deneyimlenmesi ve üzerine çalışılmasının önemli olduğunu ifade eden Özdoğan, "Ticaret mirası yaklaşımıyla, ticaretin nasıl yapıldığını, buradaki mekanlaşmanın nasıl olduğunu çalışmak ve bu kültürün anlamlandırılarak bugünkü topluma ve gelecek kuşaklara aktarılacağını konuşmak bu toplantıda çok yararlı olacaktır." dedi.

        Konuşmaların ardından çalıştay oturumlarla devam etti.

        "Değerler", "Kimlik ve yerin ruhu", "Koruma", "Adaptasyon ve risk yönetimi", "Yaşam pratikleri ve sosyal dinamikler", "Ticaret, üretim ve ekonomik süreklilik" gibi temalarının ele alındığı iki gün sürecek çalıştay ile tarihi ticaret bölgesi ve yapılarda bütüncül, performans temelli ve uzun vadeli bir gelecek önerisi geliştirilmesi hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump'tan Lübnan'da ateşkes açıklaması
        Trump'tan Lübnan'da ateşkes açıklaması
        9 kişinin katili İsa Aras'ın babasının ifadesi ortaya çıktı!
        9 kişinin katili İsa Aras'ın babasının ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan ihraç polis hesaba girip 2 kişiyi silmiş!
        Tutuklanan ihraç polis hesaba girip 2 kişiyi silmiş!
        Bugün Ne Oldu? 16 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 16 Nisan 2026'nın haberleri
        Cenazeler teslim edildi... Gözyaşı sel oldu!
        Cenazeler teslim edildi... Gözyaşı sel oldu!
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        Güneşte bahar gölgede kış
        Güneşte bahar gölgede kış
        ABD Savunma Bakanı: Abluka devam edecek
        ABD Savunma Bakanı: Abluka devam edecek
        Diyarbakır'da kaydedildi! Kısa sürede yakalandı!
        Diyarbakır'da kaydedildi! Kısa sürede yakalandı!
        Saldırgana müdahale eden kahraman veli konuştu!
        Saldırgana müdahale eden kahraman veli konuştu!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        MHP Teşkilatı feshedildi
        MHP Teşkilatı feshedildi
        Dehşet grubu C31K kapatıldı!
        Dehşet grubu C31K kapatıldı!
        Suça sürüklenen çocuklar: Okula gitmeyen takip edilecek, aileleriyle görüşülecek
        Suça sürüklenen çocuklar: Okula gitmeyen takip edilecek, aileleriyle görüşülecek
        Paylaşımla panik yaratanlara gözaltı
        Paylaşımla panik yaratanlara gözaltı
        "Şampiyon olacağımıza yüzde 100 inanıyorum!
        "Şampiyon olacağımıza yüzde 100 inanıyorum!
        Arda Güler'den 5 rekor birden!
        Arda Güler'den 5 rekor birden!
        En etkili 100 kişi seçildi
        En etkili 100 kişi seçildi
        Dolar bazında zirveye dönüş
        Dolar bazında zirveye dönüş
        "Stresli bir hayat yaşıyorum"
        Benzer Haberler

        Kayseri'de tramvayın çarptığı kadın yaralandı
        Kayseri'de tramvayın çarptığı kadın yaralandı
        Kayseri'de çiftçilere 660 ton tohum dağıtıldı
        Kayseri'de çiftçilere 660 ton tohum dağıtıldı
        Milli Savunma Bakan Yardımcısı Ayhan, Kayseri'de "Havacılık Paneli ve Resim...
        Milli Savunma Bakan Yardımcısı Ayhan, Kayseri'de "Havacılık Paneli ve Resim...
        Boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanık için savcı, ilk duruşmada ağırlaşt...
        Boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanık için savcı, ilk duruşmada ağırlaşt...
        Sokak ortasında eşini öldüren sanık için ağırlaştırılmış müebbet talebi Eşi...
        Sokak ortasında eşini öldüren sanık için ağırlaştırılmış müebbet talebi Eşi...
        Çiftçiye 300 ton tohum dağıtıldı
        Çiftçiye 300 ton tohum dağıtıldı