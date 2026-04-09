        Kayseri'de trafikte kavga amaçlı araçlarından inen sürücü ve yolculara 900 bin lira ceza

        Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde trafikte kavga amaçlı araçlarından inen iki sürücüyle yolculara toplam 900 bin lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 11:31 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir sosyal medya platformundaki "Ihlamur Köprüsü inişinde trafikte kavga çıktı" konulu paylaşım üzerine çalışma başlattı.

        Araçları tespit eden ekipler, kısa sürede ulaştığı 2 sürücü ve yolculara, Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 900 bin lira cezai işlem uyguladı.

        Ehliyetlerine 60'ar gün süreyle el konulan ve araçları 60'ar ay trafikten men edilen sürücülere, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan da adli işlem başlatıldı.

        Öte yandan çevreye rahatsızlık veren 2 motosiklet sürücüsüne de toplam 251 bin lira ceza uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        "ABD Putin'e güvendiği için kanıtları görmezden geldi"
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        İran: 10 maddeden 3'ü ihlal edildi
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Trump'tan İran'a uyarı
        11 Mart taslağına dikkat!
        Sözlü savaş kızıştı
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Önce galeriye sonra villaya saldırı! 11 gözaltı!
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Cep telefonlarına zam kapıda
        "Galatasaray'a iyi başlangıç yetti!"
        Şaşırtan Roseto Kasabası araştırması
        Dünyanın en dar sokağı olarak biliniyor
        İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti
        Şafak Sezer'in o sözlerini beğendi
