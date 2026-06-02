Kayseri'de TROY logolu kartlarla yapılacak ilk şehir içi ulaşım ücretsiz olacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, hafta içi her gün TROY logolu kartlarla yapılacak ilk şehir içi ulaşımın ücretsiz olacağını bildirdi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen işbirliği kapsamında 1-30 Haziran tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'nin toplu ulaşım hatlarında, hafta içi her gün TROY logolu kartlarla yapılacak ilk şehir içi ulaşım ücretsiz olacak.



Temassız özellikli banka kartı, kredi kartı, ön ödemeli kartlar ya da mobil ödemeleri kapsayan kampanyadan her bir TROY logolu kart ile aynı gün içinde bir defa yararlanılabilecek.



Kent merkezindeki tüm toplu ulaşım güzergahlarında bu kartla yapılacak ödeme işlemi ücretsiz olurken, kart sahiplerinin kampanyadan yararlanmak için ek bir işlem yapmasına gerek olmayacak.





Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, vatandaşların günlük yaşamına olumlu yönde etki eden her çalışmayı önemsediklerini belirterek, "Türkiye'nin yerli ve milli ödeme sistemi TROY ile yapılan bu işbirliği vesilesiyle hemşehrilerimizin lehine bir uygulamayı daha hayata geçiriyoruz. Ulaşımda yenilikçi uygulamaları desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

