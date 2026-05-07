Kayseri'den kısa kısa

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından hayata geçirilen "Şeffaf Oda: Başkanla Baş Başa" adlı proje, 8 farklı dilde dünyaya tanıtıldı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Akdağ ve lisansüstü eğitimine devam eden Mehmet Erdem Yağcıoğlu tarafından hazırlanan makale, sosyal bilimler alanında uluslararası saygınlığa sahip çeşitli dergilerde yayımlandı.





Dergi editörleri tarafından 8 farklı dile çevrilen çalışma, dünya genelindeki araştırmacılar ve yerel yöneticiler için temel bir rehber haline geldi.



- İstihdam odaklı mesleki eğitim kursları açılacak



Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) ile Kayseri Kariyer Merkezi işbirliğinde hayata geçirilen "kariyer köprüsü" modeli kapsamında, özel sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda istihdam odaklı mesleki eğitim kursları açılacak.



Üretim, sanayi ve ticaret altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdüren belediye, yeni uygulamayla iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesini hedefliyor.



Firmalardan gelen talepler doğrultusunda istihdam odaklı açılacak kurslar sayesinde kursiyerler hem mesleki yetkinlik kazanacak hem de doğrudan istihdama yönlendirilecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "kariyer köprüsü" ile vatandaşların meslek sahibi olmasına ve doğrudan işe ulaşmasına katkı sağlayacaklarını belirtti.

