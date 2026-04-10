Kayserispor, Fenerbahçe maçına hazır

Zecorner Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erling Moe yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı. Kayserispor ile Fenerbahçe arasında yarın RGH EnerTürk Enerji Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak mücadelede hakem Ali Yılmaz düdük çalacak.

