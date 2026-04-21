        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri KAYÜ öğrencileri, Doğal Ürünler Bahçesi'nde uygulamalı tarım eğitimi aldı

        KAYÜ öğrencileri, Doğal Ürünler Bahçesi'nde uygulamalı tarım eğitimi aldı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi görevlilerince Doğal Ürünler Bahçesi'nde Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) öğrencilerine uygulamalı tarım eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2026 - 11:50 Güncelleme:
        KAYÜ öğrencileri, Doğal Ürünler Bahçesi'nde uygulamalı tarım eğitimi aldı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi görevlilerince Doğal Ürünler Bahçesi’nde Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) öğrencilerine uygulamalı tarım eğitimi verildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığına bağlı Hobi Bahçeleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, KAYÜ Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı Programından 10 öğrenci sahada eğitim aldı.

        Program hakkında bilgi veren KAYÜ Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı Programı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zekiye Kocakaya, Büyükşehir Belediyesine destekleri için teşekkür ederek, şunları kaydetti:

        "Bugün burada öğrencilerimizin teorik bilgilerini uygulama becerilerine dönüştürmek üzere Büyükşehir Belediyesine ait doğal ürünler bahçesine uygulama yapmak üzere geldik. Öğrencilerimiz almış oldukları teorik bilgileri uygulamaya dönüştürmek üzere domates ve biber fidelerinde şaşırtma işlemi yapmak için buraya geldiler." ifadelerini kullandı.

        Bahçe Sorumlusu Ziraat Teknikeri Ömer Coşkun da eğitimde öğrencilere bahçenin işleyişi hakkında bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Eski Vali Sonel: Emniyette ifade vermem
        Eski Vali Sonel: Emniyette ifade vermem
        "Silme işlemini Yücel Bey yapar"
        "Silme işlemini Yücel Bey yapar"
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Trump: Uzun ve zorlu bir süreç olacak
        Trump: Uzun ve zorlu bir süreç olacak
        Trump'ın ekibinde bir ayrılık daha
        Trump'ın ekibinde bir ayrılık daha
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        135 milyon lira haraç istediler! İkinci saldırı!
        135 milyon lira haraç istediler! İkinci saldırı!
        Dünyanın en güzel kadını seçildi
        Dünyanın en güzel kadını seçildi
        O anlar kameraya yansıdı... Kısa yol ölüme götürdü!
        O anlar kameraya yansıdı... Kısa yol ölüme götürdü!
        Kupada derbi rotasyonu!
        Kupada derbi rotasyonu!
        Tefecilik operasyonu! 149 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu!
        Tefecilik operasyonu! 149 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu!
        İngiltere Başbakanı: Bir kez daha özür diliyorum
        İngiltere Başbakanı: Bir kez daha özür diliyorum
        Aşk yeniden
        Aşk yeniden
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        Depreme karşı 1923'ten beri aynı kural!
        Depreme karşı 1923'ten beri aynı kural!
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        "Adli tıp raporu henüz açıklanmadı"
        "Adli tıp raporu henüz açıklanmadı"
        "Vay Canına" dedirten yeni dönem
        "Vay Canına" dedirten yeni dönem

