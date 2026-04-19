Sanayicinin ihracatını kolaylaştıracak demir yolu lojistik merkezinin yüzde 70'i tamamlandı

ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'de İncesu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünün desteğiyle hayata geçirilen "Demiryolu Lojistik Merkezi Projesi" çalışmasının yüzde 70'i tamamlandı.



Proje kapsamında hem Kayseri hem de çevre illerdeki sanayicilerin üreteceği ürünlerin taşınacağı merkezde çalışmalar devam ediyor.



Yaklaşık 170 bin metrekare alanda ve 2,5 kilometrelik uzunluğa sahip demir yoluyla, bölgenin en büyük raylı sistem yük merkezi oluşturulacak.



Merkezle sanayicinin ürünleri Mersin, İskenderun limanlarından deniz ulaşımıyla diğer limanlara taşınacak.



Kayseri-Niğde demir yoluna entegre edilecek merkez sayesinde, deniz yoluyla buluşacak sanayiciler, ürünlerini uluslararası piyasaya daha kolay ve uygun maliyetle ulaştırabilecek.



Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AA muhabirine, Kayseri'nin sanayide önemli kentlerden biri olduğunu söyledi.



Üretilen ürünlerin limanlara ulaştırılmasının maliyetli olduğunu belirten Çiçek, 2025 yılında devletin desteğiyle hayallerinin gerçeğe dönüştüğünü dile getirdi.



İncesu OSB ile TCDD'nin desteğiyle çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Çiçek, "Çalışmaların şu an yüzde 70'lik kısmının tamamlandığı tren yolu hattındayız. Düşünebiliyor musunuz, ana tren yolu hattından gelen hat içeriye doğru girecek ve 8 ayrı hattan sanayicilerimiz yüklerini buradan yüklediklerinde Mersin, İskenderun, Samsun, İzmir limanlarına hiç durmadan hareket etmiş olacak. Bu bize inanılmaz konfor sağlayacak hem de yeşil enerji açısından baktığımızda kara yollarında gidecek maliyetimizi ortadan kaldırmış olacak. Sanayicimize de büyük bir kolaylık, zaman tasarrufu ve ekonomik yönden de maliyet kolaylığı sağlayacak." dedi.



- "Mersin Limanı'na yılda 70 bin konteyner gidiyor"



Vali Çiçek, sanayicinin ihraç mallarının limanlara daha kolay taşınacağına dikkati çekerek, bu sayede birçok ekstra işten bir seferde kurtulacaklarını söyledi.



Projenin detaylarından bahseden Çiçek, "Gerçekten çok kıymetli bir projeden bahsediyoruz. 20 milyon dolara mal olmuş. Bittiğinde birçok alanda avantaj sağlayacak. Bunun Türkiye'de sadece 4 OSB'de olduğunu da özellikle söylemek isterim. Bütün yatırımcılar için çok büyük bir avantaj. Kayseri'den Mersin Limanı'na yılda 70 bin konteyner gidiyor. Bunun yüzde 50 maliyet düşümüyle taşınacak olması da hem sanayicimiz hem Kayseri'miz hem de milli servetimiz açısından çok büyük bir avantaj." ifadelerini kullandı.

