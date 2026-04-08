Talas'ta kurulması planlanan oto sanayi sitesi için toplantı yapıldı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Oto Sanatkarlar Odası Başkanı Şeyhi Odakır ve ilçede faaliyet gösteren oto sanayi esnafıyla, yapılması planlanan yeni sanayi sitesi için toplantı gerçekleştirdi.



Belediyeden yapılan yazı açıklamaya göre, Yalçın'ın makamında gerçekleşen toplantıda yeni sanayi sitesinin detayları, esnafın beklentileri ve projenin ilçeye sağlayacağı katkılar ele alındı.





Toplantıda hem mevcut ihtiyaçların karşılanması hem de daha modern ve düzenli bir çalışma ortamının oluşturulması adına fikir alışverişinde bulunuldu.





Görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulunan Yalçın, esnafın her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, "Talas'ta üretimin, emeğin ve alın terinin değerini biliyoruz. Sanayi esnafımızın daha sağlıklı, düzenli ve modern ortamlarda hizmet verebilmesi için üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Yeni sanayi sitesiyle hem esnafımızın çalışma koşullarını iyileştirecek hem de ilçemize yakışır bir ticaret alanı kazandıracağız." ifadelerini kullandı.



Odakır da Yalçın'a esnafa gösterdiği yakın ilgi ve destekten dolayı teşekkür ederek, bu süreçte ortaya konulan iş birliği ve ortak akılın, yeni sanayi sitesinin en sağlıklı şekilde hayata geçirilmesine büyük katkı sağlayacağı kaydetti.











