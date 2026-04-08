Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Talas'ta kurulması planlanan oto sanayi sitesi için toplantı yapıldı

        Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Oto Sanatkarlar Odası Başkanı Şeyhi Odakır ve ilçede faaliyet gösteren oto sanayi esnafıyla, yapılması planlanan yeni sanayi sitesi için toplantı gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 10:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Talas'ta kurulması planlanan oto sanayi sitesi için toplantı yapıldı

        Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Oto Sanatkarlar Odası Başkanı Şeyhi Odakır ve ilçede faaliyet gösteren oto sanayi esnafıyla, yapılması planlanan yeni sanayi sitesi için toplantı gerçekleştirdi.

        Belediyeden yapılan yazı açıklamaya göre, Yalçın'ın makamında gerçekleşen toplantıda yeni sanayi sitesinin detayları, esnafın beklentileri ve projenin ilçeye sağlayacağı katkılar ele alındı.


        Toplantıda hem mevcut ihtiyaçların karşılanması hem de daha modern ve düzenli bir çalışma ortamının oluşturulması adına fikir alışverişinde bulunuldu.


        Görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulunan Yalçın, esnafın her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, "Talas'ta üretimin, emeğin ve alın terinin değerini biliyoruz. Sanayi esnafımızın daha sağlıklı, düzenli ve modern ortamlarda hizmet verebilmesi için üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Yeni sanayi sitesiyle hem esnafımızın çalışma koşullarını iyileştirecek hem de ilçemize yakışır bir ticaret alanı kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

        Odakır da Yalçın'a esnafa gösterdiği yakın ilgi ve destekten dolayı teşekkür ederek, bu süreçte ortaya konulan iş birliği ve ortak akılın, yeni sanayi sitesinin en sağlıklı şekilde hayata geçirilmesine büyük katkı sağlayacağı kaydetti.





        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

