        İsrail'in çıkardığı idam yasası Kırıkkale'de protesto edildi

        Kırıkkale'de, İsrail'de Filistinli esirlere uygulanması öngörülen idam cezası yasası protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 18:23 Güncelleme:
        Kentteki sivil toplum kuruluşu üyeleri, İsrail Parlamentosu tarafından Filistin halkına yönelik idam cezasını öngören yasal düzenlemeye tepki göstermek amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından grup adına basın açıklamasını okuyan Fatih Küçük Tiryaki, bebek katili İsrail'in, cezaevlerinde bulunan 12 bin Filistinli hakkında aldığı idam kararını şiddet, nefret ve esefle kınadıklarını söyledi.

        Filistin başta olmak üzere Müslüman coğrafyada yaşanan dramlara sessiz kalan dünyaya seslendiklerini belirten Tiryaki, şunları kaydetti:

        "Dünya genelinde tırmanan şiddet ve Müslümanlara yönelik baskılara karşı teknolojinin zirve yaptığı bir çağda, adalet yerin dibine batmış, vicdanlar nasır tutmuştur. Özellikle Filistin'de binlercesi çocuk olmak üzere 12 bin kişi hakkında verilen idam kararı sözün bittiği yerdir. Zulme sessiz kalmayacağız. Mazlumun sesi olmaya devam edeceğiz. Bebek katili İsrail'e bu kararından vazgeçmesi için Kırıkkale'den haykırıyoruz. ABD ve İsrail, yanı başımızda komşumuz İran'da mazlum, bebek, çocuk, kadın, genç, yaşlı demeden şehit etmekte, yerleşim yerlerini bombalamakta, adeta Müslümanları asimile etmeye çalışmaktadır. Bu nedenle gün, Firavun'un karşısında olmak yetmez, Musa'nın da yanında yer alma günüdür."

        Tiryaki, devletin barış çağrıları ve girişimlerini takdirle karşıladıklarını belirterek, insan haklarını ve uluslararası hukuku hiçe sayan başta ABD ve İsrail olmak üzere bütün cani ülke ve örgütlerden yaptıklarının hesabının sorulması taleplerini yinelediklerini ifade etti.

        Grup, dua edilmesinin ardından dağıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
        İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma
        İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma
        Bugün Ne Oldu? 7 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 7 Nisan 2026'nın haberleri
        ABD Başkan Yardımcısı: İran'daki askeri hedeflerimizi tamamladık
        ABD Başkan Yardımcısı: İran'daki askeri hedeflerimizi tamamladık
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Kilis ve Osmaniye'ye milyarlık yatırım
        Kilis ve Osmaniye'ye milyarlık yatırım
        Trump'tan İran'a yeni tehdit!
        Trump'tan İran'a yeni tehdit!
        Kanadı kırık Kartal!
        Kanadı kırık Kartal!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Şırnaklı Hüsam, resimleriyle ABD’nin prestijli sanat okuluna birinci sıradan ve tam burslu kabul aldı
        Şırnaklı Hüsam, resimleriyle ABD’nin prestijli sanat okuluna birinci sıradan ve tam burslu kabul aldı
        Sigortada demokrasi şöleni
        Sigortada demokrasi şöleni
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Türkiye’den ulaştırmada kriz hamleleri
        Türkiye’den ulaştırmada kriz hamleleri
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        Ay’ın karanlık yüzünden dönüş başladı!
        Ay’ın karanlık yüzünden dönüş başladı!
        Icardi'de aşkın sonu!
        Icardi'de aşkın sonu!
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli

        Benzer Haberler

        Baraj doldu, tarım arazileri suya doydu: Çiftçi verimli sezon bekliyor Bara...
        Baraj doldu, tarım arazileri suya doydu: Çiftçi verimli sezon bekliyor Bara...
        "Dur" ihtarına uymayıp 3 polisi darbeden alkollü sürücünün ceza belli oldu:...
        "Dur" ihtarına uymayıp 3 polisi darbeden alkollü sürücünün ceza belli oldu:...
        Alkollü sürücü trafiği altüst etti, gözaltına alınırken de 3 polisi yaralad...
        Alkollü sürücü trafiği altüst etti, gözaltına alınırken de 3 polisi yaralad...
        Otomobil yağmurun kayganlaştırdığı yolda takla attı: 2 yaralı
        Otomobil yağmurun kayganlaştırdığı yolda takla attı: 2 yaralı
        Polisten kaçan alkollü sürücü ve araç sahibine 1 milyon 292 bin lira para c...
        Polisten kaçan alkollü sürücü ve araç sahibine 1 milyon 292 bin lira para c...
        Polisten kaçan alkollü sürücü ile araç sahibine 1 milyon 292 bin lira ceza...
        Polisten kaçan alkollü sürücü ile araç sahibine 1 milyon 292 bin lira ceza...