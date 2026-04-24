        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri Kırıkkale Belediyesinde çocuk meclisi kuruldu

        Kırıkkale Belediyesinde çocuk meclisi kuruldu

        KırıkkaleBelediyesi, çocukların kent yönetimine katılımını sağlamak amacıyla "Çocuk Meclisi"ni hayata geçirdi.

        Giriş: 24.04.2026 - 09:58 Güncelleme:
        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte ilk kez kurulan meclis, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda resmi açılışını gerçekleştirdi.

        Kırıkkale Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde oluşturulan çocuk meclisi, 9-14 yaş aralığındaki çocukların yerel yönetim süreçlerinde aktif rol almasını hedefliyor.


        Katılımcı belediyecilik anlayışı doğrultusunda kurulan mecliste çocuklar, düzenli toplantılarla taleplerini dile getirecek, çözüm önerileri geliştirecek ve alınan kararların takibini yapabilecek.

        Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen ilk toplantıda, çocuklar kendilerini tanıtarak projelerini paylaştı. Toplam 44 öğrencinin aday olduğu seçimde, meclis başkanlığına Berat Kayra Şane seçildi. Başkan yardımcıları ise Eren Batit ve Zehra Muktazade olurken, katip üyeliklerine ise Zeynep Bingöl ve Buğra Alkaç getirildi.


        Çocuk meclisinin ilk olağan toplantısına Şane başkanlık etti. Toplantıda konuşan Şane, günün anlam ve önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Toplantıya katılan Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal da çocuk meclisinin kurulmasının kent adına önemli bir adım olduğunu belirterek, "Kırıkkale'de ilk kez çocuk meclisimizi kurduk. Bu bizim için çok anlamlı. Amacımız, şehrimizi çocuklarımız ve gençlerimizle birlikte yönetmek. Çocuklarımız burada hem fikirlerini özgürce ifade edecek hem de demokratik süreçlere katılım sağlayacak." ifadesini kullandı.


        Konuşmaların ardından Başkan Önal, meclis başkanı ve divan üyelerine mazbatalarını takdim etti.

        Programa, CHP İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

