Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.



Sürücüleri öğrenilemeyen 06 FP 360 plakalı otomobil ile 34 HBC 259 plakalı otomobil, Ankara-Kaman kara yolu Karakeçili ilçesi Yeşilevler Mahallesi mevkisinde çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada ilk belirlemelere göre, 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.



Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

