        Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü Bahşılı ve Karakeçili'de kutlandı

        Kırıkkale'nin Bahşılı ve Karakeçili ilçelerinde Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Giriş: 10.04.2026 - 14:50
        Bahşılı İlçe Emniyet Müdür Vekili Veliaddin Özer ve polis memurları, etkinlikler kapsamında Kaymakam Fidan Bozkır'ı ziyaret etti.

        Kaymakam Bozkır, burada yaptığı açıklamada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, asayişin, huzur ve güvenin teminatı olan polislerin, bu onurlu mesleği her türlü zorlu şartta mesai mefhumu gözetmeksizin ifa ettiğini söyledi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğünde devam eden törende, pasta kesildi ve hatıra fotoğrafı çekinildi.

        - Karakeçili

        Karakeçili ilçendeki etkinlikler kapsamında, İlçe Emniyet Amirliği tarafından cuma namazı önceci Merkez Camisi'nde mevlit okutuldu.


        Komiser İbrahim Kocaer ve emniyet mensupları, daha sonra Kaymakam Yasin Mert'i ziyaret etti.


        Kaymakam Mert, ziyarette yaptığı konuşmada, mesai mefhumu gözetmeksizin vatandaşın güvenliği ve huzuru için çalışan emniyet mensuplarının 181'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.


        İlçe Emniyet Amirliği'nde kurulan stantta ise polis teşkilatının kullandığı ekipmanlar, polis memuru Deniz Mutlu tarafından vatandaşlara tanıtıldı.


        Ziyarete gelenlere ikramda bulunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

