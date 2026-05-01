1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kırklareli'nde kutladı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.



Lüleburgaz Emek ve Demokrasi Platformunca gerçekleştirilen etkinlikte, Eski Hükümet Konağı Meydanı'nda toplanan grup, Kongre Meydanı'na yürüdü.



Grup, üst aramasının ardından meydana alındı.



Döviz ve pankart taşıyan grup, yürüyüş sırasında zaman zaman sloganlar da attı.



Disk Genel İş Trakya Şube Başkanı Caner Makasçı, konuşmasında, Türkiye'nin dört bir yanında 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün kutlandığını söyledi.



Türkiye'nin tüm değerlerini ve güzelliklerini işçi kesiminin oluşturduğunu ifade eden Makasçı, çalışan ve üretenlerin işçiler olduğunu belirtti.



Evde, işte, tarlada emek verdiklerini dile getiren Makasçı, "Biz emeğimizin hakkını istiyoruz. Gelirde, vergide ve ülkede adalet istiyoruz. Barış içinde kardeşçe yaşamak istiyoruz." diye konuştu.



Programda, Tüm-Bel-Sen üyesi Şenay Ünlü de konuşma yaptı.



Etkinliğe CHP Kırklareli Milletvekilleri Vecdi Gündoğdu ve Fahri Özkan, Belediye Başkanı Murat Gerenli de katıldı.



Konuşmaların ardından grup, müzik eşliğinde eğlendi.

