Kırklareli Valisi Turan, Kıbrıs Gazileriyle bir araya geldi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kıbrıs Gazileri Mehmet Beğen, Hüseyin Uzun ve Kemal Tosun'u makamında kabul etti.



Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şehit ve gazileri unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.



Ülkenin şehit ve gazilerin mücadelesi ile bugünlere ulaştığını ifade eden Turan, gazilere sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürler dileğinde bulundu.



Konuşmaların ardından Turan, gazilerle sohbet etti.



Ziyarette, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş da bulundu.













