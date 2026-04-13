        Atölyeye dönüştürdüğü evinde hayallerini tuvallere yansıtıyor

        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde yaşayan 65 yaşındaki İnci Erköy, ortaokul öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığı resim tutkusunu 52 yıldır sürdürüyor.

        Giriş: 13.04.2026 - 11:31 Güncelleme:
        Resim yapmaya küçük yaşlarda başlayan Erköy, yıllar geçtikçe hayallerini tuvallere yansıttı. Erköy, duvar resimleri, tuval çalışmaları, sulu boya ve kara kalem çalışmalarıyla bugüne kadar 11 sergi açtı.

        Eserlerini evinde de sergileyen Erköy, ziyaretçilerin ilgisiyle karşılaşıyor.

        Erköy, AA muhabirine, sanatını sadece resim yapmak için değil, resme bakanlara o anı yaşatmaya çalışmak için icra ettiğini söyledi.

        Resim yapmayı çok sevdiğini anlatan Erköy, "Resim yapmak vazgeçilmez bir tutku. Resme duygu katmak çok önemli. Bu konuda çok güzel geri dönüşler alıyorum. Çok uykusuz kaldığım zamanlar oldu elbette. Bir resme başladığım zaman en iyi yakalamak için çalışıyorum. Resim benim için bir yaşam biçimi. Resim yapmadığım günü yok sayıyorum." diye konuştu.

        Yaptığı eserlerin çok beğenildiğini belirten Erköy, bugüne kadar yaklaşık 11 sergi açtığını dile getirdi.

        Tuvalin başına geçtiğinde tüm dertlerini, sıkıntılarını unutup hayallere daldığını vurgulayan Erköy, "Ben bazen sabahlara kadar bile resim yapıyorum. Gerçekten tutkuyla yapıyorum ben bu işi." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

