Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Aziz Yıldırım Kırklareli'nde Fenerbahçelilerle buluştu

        Aziz Yıldırım Kırklareli'nde Fenerbahçelilerle buluştu

        Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Kırklareli'nde sarı-lacivertlilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2026 - 15:46 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aziz Yıldırım Kırklareli'nde Fenerbahçelilerle buluştu

        Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Kırklareli'nde sarı-lacivertlilerle bir araya geldi.


        Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda kongre üyeleri ve taraftarlarla buluşan Yıldırım, son kez oy istediğini bir daha aday olmayacağını ifade etti.


        Yıldırım, "12 yıllık başarısızlığın arkasından bir 'dur' demenin zamanı geldi. Ancak görüyorum ki buna 'dur' diyebilmek için hem akıl, hem tecrübe, hem de maddi kaynakların beraber olması lazım. Bundan dolayı da böyle bir yönetim oluşturduk." diye konuştu.

        Fenerbahçe yönetimine hazır olduklarını aktaran Yıldırım, "Şimdi geriye tek bir şey kaldı o da oy vermek. Onu siz vereceksiniz sizden oy istemeye geldik. Rica ediyoruz bizi destekleyin. Karşı tarafta kazanırsa o da Fenerbahçeli önemli değil bizim için. Biz kazanırsak iyi şeyler yapabileceğimizi söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Transfer çalışmalarına ilişkin soruya Yıldırım, iki straforla görüşmelerin devam ettiğini belirterek "Önümüzdeki hafta büyük bir ihtimal bitirebiliriz. Kadronun iyi olması için bir futbol aklı çalışıyor, onların verecekleri raporlara göre antrenmanlardan önce hepsini yetiştirmiş olacağız." yanıtını verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Karadeniz'de bir Türk gemisi saldırıya uğradı
        Karadeniz'de bir Türk gemisi saldırıya uğradı
        İkisi de saat: 14.00 dedi... CHP'de 2 ayrı bayramlaşma
        İkisi de saat: 14.00 dedi... CHP'de 2 ayrı bayramlaşma
        8 ilde sarı kodlu uyarı
        8 ilde sarı kodlu uyarı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya'da cuma namazının ardından açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya'da cuma namazının ardından açıklamalar
        İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde büyük coşku
        İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde büyük coşku
        "Hayallerimiz çok büyük olmalı"
        "Hayallerimiz çok büyük olmalı"
        Herkes onun yüzdüğünü sanıyordu... Ama hareket etmiyordu!
        Herkes onun yüzdüğünü sanıyordu... Ama hareket etmiyordu!
        Tedesco'ya sürpriz talip!
        Tedesco'ya sürpriz talip!
        3 yaşındaki Poyraz'ı parçalara ayırmış! Bir annenin bittiği an!
        3 yaşındaki Poyraz'ı parçalara ayırmış! Bir annenin bittiği an!
        ABD: Anlaşmaya çok yakınız
        ABD: Anlaşmaya çok yakınız
        Trump'ın yüzünün olacağı 250 dolarlık banknotta yeni gelişme
        Trump'ın yüzünün olacağı 250 dolarlık banknotta yeni gelişme
        Galatasaray'dan Icardi'ye süre!
        Galatasaray'dan Icardi'ye süre!
        İstanbul'un kayıp köşkü yeniden ayağa kalkıyor
        İstanbul'un kayıp köşkü yeniden ayağa kalkıyor
        Arda Okan’ın kaderi Sallai’ye bağlı
        Arda Okan’ın kaderi Sallai’ye bağlı
        Elektrikli Ferrari piyasayı karıştırdı
        Elektrikli Ferrari piyasayı karıştırdı
        Napolyon'un sofralarımızı değiştiren mirası
        Napolyon'un sofralarımızı değiştiren mirası
        Çocuklarını sevgilisiyle tanıştırdı
        Çocuklarını sevgilisiyle tanıştırdı
        Bir çocuğundan daha darbe yedi
        Bir çocuğundan daha darbe yedi
        Aşıklar Göcek'te
        Aşıklar Göcek'te

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde palyatif servisteki hasta yakınları sanatsal faaliyetlerle m...
        Kırklareli'nde palyatif servisteki hasta yakınları sanatsal faaliyetlerle m...
        Kırklareli Valisi Turan, Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti
        Kırklareli Valisi Turan, Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti
        Kırklareli'nde Kurban Bayramı kutlanıyor
        Kırklareli'nde Kurban Bayramı kutlanıyor
        Vize'de sürücü ve yolcuların bayramı kutlandı
        Vize'de sürücü ve yolcuların bayramı kutlandı
        Kırklareli'nde sağanak ve dolu etkili oldu
        Kırklareli'nde sağanak ve dolu etkili oldu
        Kırklareli'nde şiddetli dolu yağışı: Köy ve çevresi beyaz örtüyle kaplandı
        Kırklareli'nde şiddetli dolu yağışı: Köy ve çevresi beyaz örtüyle kaplandı