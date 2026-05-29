Kırklareli'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Kırklareli'nin Vize ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 06 CLD 894 plakalı otomobil ile 16 BTZ 57 plakalı otomobil, Çoban Çeşme mevkisinde çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Vize Devlet Hastanesine kaldırıldı.

