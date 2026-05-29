Kırklareli Valisi Turan, Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kurban Bayramı dolayısıyla Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ederek sağlık çalışanları ve tedavi gören hastalarla bayramlaştı.



Vali Turan ve eşi Nihal Turan, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ve il protokolü ile birlikte hastaneyi ziyaret etti.



Sağlık personeliyle bir araya gelen Turan, çalışanların bayramını kutlayarak özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.



Sağlık çalışanlarının fedakarca hizmet verdiğini belirten Vali Turan, "Milletimizin sağlığı için bayramda dahi görev başında olan sağlık camiamızın gösterdiği gayret her türlü takdirin üzerindedir." dedi.



Hastanede tedavi gören vatandaşları da ziyaret eden Vali Turan, geçmiş olsun dileklerini iletti.

