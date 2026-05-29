Vize'de sürücü ve yolcuların bayramı kutlandı

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, trafikteki vatandaşlarla bayramlaştı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince asayiş kontrol noktasında durdurulan sürücülere trafik kuralları hatırlatılarak broşür dağıtıldı.



Kaymakam Balaban, sohbet ettiği sürücü ve yolculara bayram şekeri ikramında bulundu.



Sürücülere trafik kurallarına uymaları uyarısında bulunan Balaban, uykusuz yola çıkmamalarını tavsiye etti.



Özellikle bayramlarda trafik yoğunluğunun artığına dikkat çeken Balaban, sürücülerin seyir halindeyken daha çok dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.



Emniyet kemerinin hayat kurtardığını ifade eden Balaban, vatandaşların bayramını tebrik etti.

