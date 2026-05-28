Kırklareli'nde Kurban Bayramı kutlanıyor

Kırklareli'nde Kurban Bayramı dolayısıyla şehitlikte program düzenlendi.



Kırklareli Şehitliğinde düzenlenen programa, Vali Uğur Turan, eşi Nihal Turan, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, İdare Mahkemesi Başkanı İbrahim Doğan, Belediye Başkan Vekili Kürşad Yamaner, şehit aileleri, gaziler ve protokol üyeleri katıldı.



Vali Turan ve beraberindekiler, şehit kabirlerine karanfil bırakarak dua etti.



Tüm vatandaşların bayramını kutlayan Turan, şehitleri unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını kaydetti.

