Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, kurban kesim yerlerinde incelemelerde bulundu

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, kurban pazarı ve kesim alanlarında incelemede bulundu.



Bulut, Kırklareli Ticaret Borsası Canlı Hayvan Tesisleri ve kesimhaneyi ziyaret ederek, bayram sürecinin sorunsuz ve sağlıklı geçmesi amacıyla yapılan çalışmaları yerinde inceledi.



Yetkililerden bilgi alan Bulut, vatandaşların bayramlarını huzur ve gönül rahatlığıyla geçirebilmeleri için ilgili kurumlarla koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.



Kırklarelililere sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir bayram dileyen Bulut, hazırlıkların eksiksiz tamamlanması için titizlikle çalıştıklarını ifade etti.

