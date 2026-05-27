Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Kırklareli'nde bayramlaşma töreni düzenlendi

        Kırklareli'nde bayramlaşma töreni düzenlendi

        Kırklareli'nde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2026 - 16:07 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde bayramlaşma töreni düzenlendi

        Kırklareli'nde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

        Vali Uğur Turan, Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programda, bayramların yardımlaşmanın bereketi, dayanışmanın belirleyeni, hatırlamanın ve gönül almanın bedesteni olduğunu söyledi.

        İnsanların elinden tutmanın, dualarını almanın ve paylaşmanın önemine değinen Turan, tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

        Kurban Bayramı'nı idrak etmenin heyecanı ve mutluluğunun yaşandığını ifade eden Turan, "Kurban Bayramı, sadece bir ibadetin yerine getirildiği mübarek günler değil, aynı zamanda gönüllerin birbirine yaklaştığı, kırgınlıkların unutulduğu, birlik ve beraberliğin kuvvetlendiği kutlu bir zaman dilimidir. Bu müstesna günler, paylaşmanın bereketini, dayanışmanın gücünü ve kardeşliğin sıcaklığını gönülden gönüle taşıyan manevi bir iklimdir." diye konuştu.

        Düzenlenen törene, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Belediye Başkan Vekili Kürşad Yamaner, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.









        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran ABD ile olası anlaşma taslağını paylaştı
        İran ABD ile olası anlaşma taslağını paylaştı
        Kılıçdaroğlu'ndan Özel'in "üyelerle seçim yapalım" önerisine yanıt
        Kılıçdaroğlu'ndan Özel'in "üyelerle seçim yapalım" önerisine yanıt
        İddia: İsrail Trump baskısı nedeniyle Beyrut'u hedef alamadı
        İddia: İsrail Trump baskısı nedeniyle Beyrut'u hedef alamadı
        Fenerbahçe'ye saldırı dosyası tekrardan incelenecek!
        Fenerbahçe'ye saldırı dosyası tekrardan incelenecek!
        Aziz Yıldırım'dan Muriqi bombası!
        Aziz Yıldırım'dan Muriqi bombası!
        Ünlülerden bayram mesajları
        Ünlülerden bayram mesajları
        Antalya-Alanya Otoyolunda çalışmalar hızlandı
        Antalya-Alanya Otoyolunda çalışmalar hızlandı
        Beşiktaş Luis'te beklemeye geçti!
        Beşiktaş Luis'te beklemeye geçti!
        Dünyanın en büyük hava kuvvetleri
        Dünyanın en büyük hava kuvvetleri
        Bayram sabahı evinin önünde şüpheli ölüm!
        Bayram sabahı evinin önünde şüpheli ölüm!
        Fenerbahçe'de Diego Carlos gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Diego Carlos gelişmesi!
        Garajdaki gizli kaykay nerede?
        Garajdaki gizli kaykay nerede?
        Bayram sabahı büyük acı... 10 yaşında hayata uçurumda veda!
        Bayram sabahı büyük acı... 10 yaşında hayata uçurumda veda!
        "Murat'ı ben tavladım"
        "Murat'ı ben tavladım"
        İçki içmedikleri halde vücutları alkol üretiyor
        İçki içmedikleri halde vücutları alkol üretiyor
        Arda Güler'den Dünya Kupası sözleri!
        Arda Güler'den Dünya Kupası sözleri!
        CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den yeni parti açıklaması
        CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den yeni parti açıklaması
        Aile saadeti
        Aile saadeti
        MHP lideri Bahçeli'den CHP ve 'Mutlak butlan" açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den CHP ve 'Mutlak butlan" açıklaması
        Kurban Bayramı paylaşımı
        Kurban Bayramı paylaşımı

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
        Geleneksel Türk evlerini maketlerle tanıtıyor
        Geleneksel Türk evlerini maketlerle tanıtıyor
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Kırklareli Valisi Turan, Bulgaristan sınırında nöbet tutan Mehmetçikle bayr...
        Kırklareli Valisi Turan, Bulgaristan sınırında nöbet tutan Mehmetçikle bayr...
        Lüleburgaz'da arife günü motosiklet denetimi
        Lüleburgaz'da arife günü motosiklet denetimi
        Kırklareli'nde gümrük personeli ve Mehmetçik ile bayramlaşma
        Kırklareli'nde gümrük personeli ve Mehmetçik ile bayramlaşma