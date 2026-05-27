        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Geleneksel Türk evlerini maketlerle tanıtıyor

        UFUK ERTOP - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Mithat Tunaboylu, hobi olarak yaptığı maketlerle geleneksel Türk evlerini tanıtıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2026 - 11:02 Güncelleme:
        Lüleburgaz'da fotoğraf stüdyosu işleten Tunaboylu, işinden arta kalan zamanlarda değerlendirmek amacıyla 27 yıl önce maket ev yapımına başladı.

        Gezdiği yerlerde hayranlık duyduğu eski cumbalı evleri fotoğraflayan Tunaboylu, bu karelerden yola çıkarak yapıların maketlerini üretti.

        Bugüne kadar 70'e yakın maket ev yapan Tunaboylu, katıldığı sergilerde geleneksel Türk mimarisinin tanıtımına katkı sağlıyor.

        Yunanistan gezisinde Selanik'teki Atatürk Evi'ni ziyaret eden Tunaboylu, "Cumhuriyetin 100. yılına 100 Atatürk Evi" mottosuyla da 45 maket hazırladı.

        Tunaboylu, AA muhabirine, eski ahşap cumbalı Türk evlerine hayranlık duyduğunu söyledi.

        Bu ilgisinin zamanla hobiye dönüştüğünü belirten Tunaboylu, "Eski Türk evlerine, ahşap cumbalı evlere karşı bir hayranlığım var. Onlarla ilgili fotoğrafları inceliyordum ve o evlerin maketlerini yapmak geldi aklıma. Denemeler yaptım ve tamamen boş vakitleri değerlendirmek için hobi olarak başladım." dedi.

        İlk olarak Türkiye'nin farklı yörelerindeki 10 evin maketini yaptığını anlatan Tunaboylu, şunları kaydetti:

        "Bu ilk yaptığım evlerle ilgili Lüleburgaz'da karma bir sergiye dahil oldum. Sonrasında İstanbul’dan davet aldım. Erol Taş'ın kahvesinin önünde sokak sergisi açtım. Bugüne kadar denemeler ve ilk yaptığım evlerle birlikte 70'e yakın eserim var."

        Pandemi döneminde Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin maketlerini yapmaya başladığını dile getiren Tunaboylu, "Cumhuriyetin 100. yılında 100 Atatürk Evi mottosuyla maket ev yapımına devam ettim. Kendime bir koleksiyon oluşturmaya çalıştım. Bunları gören herkesten güzel yorumlar alıyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Acemi kasaplar hastanelere koştu!
        Bir bayram klasiği; kaçan kurbanlıklar... İpini koparan kaçtı!
        190 bin araç! Bodrum, Marmaris ve Datça'ya akın ettiler!
        Arda Güler'den Dünya Kupası sözleri!
        Kurban Bayramı paylaşımı
        MHP lideri Bahçeli'den CHP ve 'Mutlak butlan" açıklaması
        CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den yeni parti açıklaması
        İçki içmedikleri halde vücutları alkol üretiyor
        "Murat'ı ben tavladım"
        Kılıçdaroğlu'ndan TBMM'ye 'Özgür Özel' başvurusu
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Beşiktaş'tan Filipe Luis'e resmi teklif!
        İki kardeş 4 yıl arayla aynı kaderi paylaştı!
        Sara'dan Aston Villa'ya yeşil ışık!
        Garajdaki gizli kaykay nerede?
        35 yıl boyunca tüm haberleri kaydetti
        3 bölgede sağanak! Sıcaklıklar artıyor
        Tam 14 saat süren film!
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Yıldırım'dan UEFA limitleri açıklaması!
