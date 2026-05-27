Kırklareli Valisi Turan, Bulgaristan sınırında nöbet tutan Mehmetçikle bayramlaştı
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Türkiye - Bulgaristan sınırında nöbet tutan askerlerle bayramlaştı.
Giriş: 27.05.2026 - 10:02
Vali Turan, eşi Nihal Turan ile sınırdaki Dereköy Hudut Karakolu'na ziyarette bulundu.
Mehmetçik tarafından karşılanan Turan, askerlerle sohbet ederek bayramlarını kutladı.
Bayramların birlik, beraberlik ve vatan sevgisini pekiştiren özel günler olduğunu belirten Turan, sınır hattında görev yapan tüm personele başarı ve kolaylık diledi.
