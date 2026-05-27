Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Kurban keserken yaralanan 202 kişi hastaneye başvurdu

        Kurban keserken yaralanan 202 kişi hastaneye başvurdu

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken yaralanan 202 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2026 - 16:22 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kurban keserken yaralanan 202 kişi hastaneye başvurdu

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da Kurban Bayramı’nın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken yaralanan 202 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

        Bayram namazının ardından Trakya genelinde kurban kesim işlemleri başladı.

        Kesim sırasında Edirne’de 15, Kırklareli’nde 12, Tekirdağ’da ise 175 kişi, hayvanların darbesi ya da kesici aletlerle yaralandı.

        Yaralılardan bazıları yakınlarının yardımıyla, bazıları ise sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

        Çoğunluğunda el, parmak ve diz kesileri bulunan yaralılar, acil servislerde yapılan müdahalelerin ardından taburcu edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran ABD ile olası anlaşma taslağını paylaştı
        İran ABD ile olası anlaşma taslağını paylaştı
        Kılıçdaroğlu'ndan Özel'in "üyelerle seçim yapalım" önerisine yanıt
        Kılıçdaroğlu'ndan Özel'in "üyelerle seçim yapalım" önerisine yanıt
        İddia: İsrail Trump baskısı nedeniyle Beyrut'u hedef alamadı
        İddia: İsrail Trump baskısı nedeniyle Beyrut'u hedef alamadı
        Fenerbahçe'ye saldırı dosyası tekrardan incelenecek!
        Fenerbahçe'ye saldırı dosyası tekrardan incelenecek!
        Aziz Yıldırım'dan Muriqi bombası!
        Aziz Yıldırım'dan Muriqi bombası!
        Ünlülerden bayram mesajları
        Ünlülerden bayram mesajları
        Antalya-Alanya Otoyolunda çalışmalar hızlandı
        Antalya-Alanya Otoyolunda çalışmalar hızlandı
        Beşiktaş Luis'te beklemeye geçti!
        Beşiktaş Luis'te beklemeye geçti!
        Dünyanın en büyük hava kuvvetleri
        Dünyanın en büyük hava kuvvetleri
        Bayram sabahı evinin önünde şüpheli ölüm!
        Bayram sabahı evinin önünde şüpheli ölüm!
        Fenerbahçe'de Diego Carlos gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Diego Carlos gelişmesi!
        Garajdaki gizli kaykay nerede?
        Garajdaki gizli kaykay nerede?
        Bayram sabahı büyük acı... 10 yaşında hayata uçurumda veda!
        Bayram sabahı büyük acı... 10 yaşında hayata uçurumda veda!
        "Murat'ı ben tavladım"
        "Murat'ı ben tavladım"
        İçki içmedikleri halde vücutları alkol üretiyor
        İçki içmedikleri halde vücutları alkol üretiyor
        Arda Güler'den Dünya Kupası sözleri!
        Arda Güler'den Dünya Kupası sözleri!
        CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den yeni parti açıklaması
        CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den yeni parti açıklaması
        Aile saadeti
        Aile saadeti
        MHP lideri Bahçeli'den CHP ve 'Mutlak butlan" açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den CHP ve 'Mutlak butlan" açıklaması
        Kurban Bayramı paylaşımı
        Kurban Bayramı paylaşımı

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde bayramlaşma töreni düzenlendi
        Kırklareli'nde bayramlaşma töreni düzenlendi
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
        Geleneksel Türk evlerini maketlerle tanıtıyor
        Geleneksel Türk evlerini maketlerle tanıtıyor
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Kırklareli Valisi Turan, Bulgaristan sınırında nöbet tutan Mehmetçikle bayr...
        Kırklareli Valisi Turan, Bulgaristan sınırında nöbet tutan Mehmetçikle bayr...
        Lüleburgaz'da arife günü motosiklet denetimi
        Lüleburgaz'da arife günü motosiklet denetimi