Kırklareli'nde sağanak ve dolu etkili oldu
Kırklareli'nde sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte kuvvetli yağış, nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.
Dokuzhöyük köyünde ise etkili olan dolu nedeniyle ekili tarım alanları zarar gördü.
Köy muhtarı Hidayet Kutluca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dolu nedeniyle özellikle meyve bahçeleri ile ayçiçeği ve buğday ekili alanların zarar gördüğünü söyledi.
Zararın büyük olduğunu ifade eden Kutluca, üreticilere geçmiş olsun dileğinde bulundu.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, şiddetli dolu nedeniyle tarım alanlarında hasar tespit çalışması yapılacağını belirtti.
