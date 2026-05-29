Kırklareli'nde palyatif servisteki hasta yakınları sanatsal faaliyetlerle moral buluyor

ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli Babaeski Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Servisi'nde hasta yakınlarının moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla sanatsal faaliyetler düzenleniyor.



Hastane başhekimliğince 3 yıl önce hayata geçirilen "Sanatın İyileştiren Gücü" projesi kapsamında servis içerisinde özel sanat alanı oluşturuldu.



Hasta yakınları bu alanda yağlı boya, sulu boya, ebru sanatı ve ahşap yakma gibi çeşitli branşlarda düzenlenen kurslara katılıyor.



Uzun süreli bakım gerektiren hastaların yanında refakatçi olarak kalan vatandaşlar, günün belirli saatlerinde düzenlenen etkinliklerde hem stres atıyor hem de yeni beceriler kazanıyor.





Palyatif Bakım Servisi Sorumlusu, uzman doktor Osman Nergis, AA muhabirine, sağlık çalışanları olarak yalnızca hastalara değil hasta yakınlarına da destek olmaya çalıştıklarını söyledi.



Hasta yakınlarının moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak amacıyla çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirten Nergis, refakatçilerin hastanede kendilerini evlerinde gibi hissetmeleri için imkanları seferber ettiklerini ifade etti.



Serviste 12 yatakla hizmet verdiklerini aktaran Nergis, palyatif bakım sürecinin hem hastalar hem de yakınları için zor geçtiğini dile getirdi.





Nergis, sanatsal etkinliklerin yaklaşık 3 yıldır devam ettiğini vurgulayarak, "Etkinliklere katılan hasta yakınları, burada deşarj oluyor. Hasta yakınlarımız sanatsal faaliyetlerle rahatlıyor." dedi.



- "Bu faaliyetler hasta yakınlarımıza çok iyi geliyor"



Ebru sanatı eğitmeni Melda Eşiyok Durak da haftanın belirli günlerinde refakatçilere yönelik eğitimler düzenlediklerini söyledi.



Sanatın iyileştirici gücüne inandıklarını belirten Durak, "Herkes mutlu. Severek yapıyoruz. Hem değişiklik oluyor hem de insanlar kendi hobilerini keşfediyor. Bu faaliyetler hasta yakınlarımıza çok iyi geliyor." diye konuştu.



Hasta yakınlarından Gamze Öztürk ise annesiyle birlikte bir süredir hastanede bulunduğunu belirtti.



Öztürk, zor bir süreç yaşadıklarını ve etkinlikler sayesinde moral bulduklarını dile getirdi.



Sanatsal faaliyetlerin kendilerini rahatlattığını anlatan Öztürk, "Biraz kafamız dağılıyor. Bu etkinlikler bize iyi geliyor. Bu odaya girdiğimde rahatlıyorum, sanki bambaşka bir ruha bürünüyorum." ifadelerini kullandı.



Refakatçi Hanife Yazgaç da etkinliklerin kendilerini motive ettiğini kaydederek, "Moralimiz bozuk olduğunda bu alana geliyoruz. Burada arkadaşlarla birlikte oluyor, birbirimize destek veriyoruz." dedi.







