Kırklareli'nde yağmur ve şükür duası yapıldı

Kırklareli'nin Dokuzhöyük köyünde yağmur ve şükür duası yapıldı.



Dokuzhöyük Köyü Muhtarlığınca düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, şükür namazı kılındı.



Kırklareli Valisi Uğur Turan ve eşi Nihal Turan, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, İl Müftüsü Yusuf Eviş, muhtar Hidayet Kutluçay ile vatandaşlar katıldı.



Turan, konuşmasında, dualar ve niyazlarla bereketin artması temennisinde bulunuldu.



Birlik ve beraberlik içinde edilen duaların, gönülleri birleştiren en güçlü bağ olduğunu vurgulayan Turan, rahmetin, şükrün ve paylaşmanın toplum hayatında çok önemli olduğunu belirtti.



Programda köy muhtarı Kutluçay da konuşma yaptı.



Konuşmaların ardından vatandaşlara pilav ve ayran ikramında bulunuldu.

