        Kırklareli'nde doludan etkilenen alanlarda hasar tespit çalışmaları başlatıldı

        Kırklareli'nde doludan etkilenen alanlarda hasar tespit çalışmaları başlatıldı

        Kırklareli'nde etkili olan dolu nedeniyle ekili tarım arazilerinde hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

        Giriş: 31.05.2026 - 11:02 Güncelleme:
        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, iki gün önce Dokuzhöyük köyünde etkili olan dolu ve aşırı yağışlardan etkilenen tarım alanlarında incelemede bulundu.

        Ekipler, buğday, ayçiçeği ve sebze ekili alanlardaki hasarları tespit etti.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, dolu nedeniyle ekili alanların zarar gördüğünü söyledi.

        Zararın önemli ölçüde büyük olduğunu ifade eden Karaca, üreticilere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

