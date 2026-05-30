Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri yapıldı

Kırklareli'nde düzenlenen Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde İsmail Koç, başpehlivan oldu. Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra Belediyesince gerçekleştirilen organizasyonda, 295 güreşçi ile baş boyunda 18 pehlivan mücadele verdi. Başpehlivanlık müsabakalarında rakiplerini yenen İsmail Koç ile Feyzullah Aktürk finalde karşılaştı. İsmail Koç, rakibi Feyzullah Aktürk karşısında galip gelerek başpehlivanlığı kazandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.