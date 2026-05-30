        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Yağlı güreş organizasyonunda "at yarışı" etkinliği

        Yağlı güreş organizasyonunda "at yarışı" etkinliği

        Kırklareli'nde "Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri" kapsamında at yarışları yapıldı.

        Giriş: 30.05.2026 - 12:40 Güncelleme:
        Büyükmandıra Belediyesince organize edilen etkinlikler kapsamında, stat yakınındaki boş arazide yarış alanı oluşturuldu.

        İngiliz ve Arap atlarının katılımıyla 4 kategoride 4 yarış düzenlendi.

        Yarış öncesi bir jokeyin kaçırdığı at, pist dışında koştu. At uzun uğraşlar sonucunda diğer jokeyler tarafından yakalandı.

        Koşularda kategorilerinde Işık Seymen, Batuhan Keresteci ve iki kategoride Orhan Bozyel birinci oldu.


        Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen, gazetecilere açıklamasında, çok güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını belirterek yarışa 20 atın katıldığı bilgisini verdi.

        Vatandaşlar yarışları traktör römorkları ve iş makinelerinin üzerine çıkarak izledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

