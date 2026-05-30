Kırklareli'nde merada kaybolan besici 8 saat sonra bulundu
Kırklareli'nde merada kaybolan ve 8 saat süren arama çalışmaları sonucu bulunan 74 yaşındaki hayvan besicisi hastaneye kaldırıldı.
Kırklareli'nde merada kaybolan ve 8 saat süren arama çalışmaları sonucu bulunan 74 yaşındaki hayvan besicisi hastaneye kaldırıldı.
Kocahıdır Mahallesi'ndeki ağılından hayvanlarını otlatmak amacıyla meraya giden 74 yaşındaki Hasan Eman'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekiplerin Şeytandere mevkisinde başlattığı arama çalışmaları yaklaşık 8 saat sürdü.
Yapılan çalışmalar sonucunda meradaki bir çukurda bulunan Eman'ın vücudunda kırıklar olduğu tespit edildi.
İlk müdahalesinin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Eman'ın tedavisi sürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.