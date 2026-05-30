"Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Pehlivan Güreşleri" başladı

Kırklareli'nde düzenlenen "Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Pehlivan Güreşleri" Minik-1 boydaki müsabakalarla başladı. Babaeski İlçesine bağlı Büyükmandıra Belediyesince spor tesislerindeki organizasyonda, 295 güreşçi mücadele edecek. Müsabakalar 13 ayrı boyda gerçekleştirilecek. Başpehlivanlık güreşlerinde 18 başpehlivan mücadele edecek. Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen, Büyükmandıra'nın pehlivanlar diyarı olduğunu söyledi. Güreşlere katılanlara teşekkür ederin Çölgeçen, ata sporu güreşe sahip çıkmanın gururunu yaşadıklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.