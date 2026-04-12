Kırklareli'nde Yenidoğan Canlandırma Programı kapsamında sağlık personeline eğitim

Kırklareli Sağlık Müdürlüğünce Yenidoğan Canlandırma Programı kapsamında sağlık personeline yönelik eğitim düzenlendi.



İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Safiye Ali Toplantı Salonunda gerçekleştirilen eğitime kamu ve özel hastaneler ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonlarında görevli 21 sağlık personeli katıldı.



İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, eğitimin ardından yaptığı konuşmada, Yenidoğan Canlandırma Programının doğumda bebeğe ilk müdahaleyi yapan tüm sağlık çalışanlarını kapsayan hizmet içi eğitim programı olduğunu belirtti.



Eğitime katılan personele teşekkür eden Cerit, eğitimlerin devam edeceğini söyledi.



Cerit, daha sonra eğitimi tamamlayan personele katılım belgelerini takdim etti.

