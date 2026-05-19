Trakya'da motorlu kara taşıt sayısı 785 bin 287 oldu
Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da motorlu kara taşıtı sayısı 785 bin 287'ye ulaştı.
Giriş: 19.05.2026 - 08:30 Güncelleme:
Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da motorlu kara taşıtı sayısı 785 bin 287'ye ulaştı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan 2026 itibariyle trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarına ilişkin istatistik verilerini açıkladı.
Buna göre Türkiye'de nisan ayında 182 bin 34 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.
Motorlu kara taşıtı sayısı Kırklareli'nde 181 bin 614, Edirne'de 212 bin 10, Tekirdağ'da ise 391 bin 663 oldu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri