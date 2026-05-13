        KAEÜ Rektörü Karahocagil, basın toplantısı düzenledi

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, düzenlediği basın toplantısında çalışmalarını anlattı.

        Giriş: 13.05.2026 - 16:46 Güncelleme:
        Karahocagil, üniversitede gerçekleştirdiği basın toplantısında, tarım ve jeotermal alanda bölgeye ve şehre önemli projelerle katkı sağlandığını, planlanan yeni projeler olduğunu söyledi.


        Üniversitenin akademik, bilimsel ve kültürel çalışmalarla üniversitenin başarılarına devam ettiğini belirten Karahocagil, uluslararası sıralamalarda yükselişini sürdürdüğünü, öğrenci projeleriyle ön plana çıktığını ifade etti.


        Karahocagil, ÜNİDES kapsamında öğrencilerin çok sayıda projesinin ödüllendirildiğini kaydetti.


        Geçen yıldan itibaren KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği (ÜNİKOP) Dönem Başkanlığını yürüttüklerini, şehrinin kültürel mirasına sahip çıkarak 3 yıldır Cacabey Bilim ve Kültür Şenlikleri düzenlediklerini anımsatan Karahocagil, bunların üniversite ile şehir bütünleşmesine önemli katkı sağladığını ifade etti.

        Karahocagil, yatırım projeleri, devam eden ve planlanan çalışmaların yanı sıra toplumsal katkı ile akademik, bilimsel ve sportif başarılara da değindi.

        Toplantıya, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Musa Özata, Prof. Dr. Hüseyin Şimşek ve Prof. Dr. Ali Güneş, Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin İlter, akademik ve idari personel ile basın mensupları katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

