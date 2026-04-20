Kırşehir'de sahipsiz köpeği tüfekle öldüren zanlı tutuklandı
Kırşehir'in Kaman ilçesinde sahipsiz köpeği av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İmancı köyünde bir sokak köpeğinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Veteriner hekim denetiminde yapılan incelemede, hayvanın av tüfeği ile öldüğü belirlendi.
Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçlamasıyla başlatılan soruşturmada, şüpheli hakkında gözaltı ve ikametinde arama kararı verildi.
Gözaltına alınan Ü.B.'nin evinde yapılan aramada, av tüfeği ve fişekler ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Kaman Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.