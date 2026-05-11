Kırşehir'de son 4 ayda 17 dolandırıcılık olayı engellendi

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin eğitim ve bilgilendirme çalışmalarıyla son 4 ayda 17 dolandırıcılık olayı engellendi.



İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyonu Projesi kapsamında, kentte görev yapan özel güvenlik görevlilerine eğitim verildi.



Eğitimlerde, banka dolandırıcılığı, telefon ve internet üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemleri, şüpheli durumların tespiti ve olay anında genel kolluk kuvvetleriyle hızlı koordinasyon ile uyuşturucuyla mücadele ve farkındalık konuları anlatıldı.





Proje kapsamında eğitim alan banka özel güvenlik görevlilerinin dikkati ve polis ekiplerinin çalışmaları ile 2026'nın ilk 4 ayında meydana gelen 17 dolandırıcılık olayına müdahale edilerek, toplam 2 milyon 44 bin liranın dolandırıcılık yöntemiyle şüphelilerin eline geçmesi engellendi.



Öte yandan banka şubeleri ve ATM noktalarında görev yapan özel güvenlik görevlilerinin, şüpheli durumları zamanında fark ederek polis ekiplerine bilgi vermesi üzerine, anında müdahale edilerek birçok olay önlendi.



