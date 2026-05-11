Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri Kırşehir'de son 4 ayda 17 dolandırıcılık olayı engellendi

        Kırşehir'de son 4 ayda 17 dolandırıcılık olayı engellendi

        Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin eğitim ve bilgilendirme çalışmalarıyla son 4 ayda 17 dolandırıcılık olayı engellendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2026 - 16:32 Güncelleme:
        Kırşehir'de son 4 ayda 17 dolandırıcılık olayı engellendi

        Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin eğitim ve bilgilendirme çalışmalarıyla son 4 ayda 17 dolandırıcılık olayı engellendi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyonu Projesi kapsamında, kentte görev yapan özel güvenlik görevlilerine eğitim verildi.

        Eğitimlerde, banka dolandırıcılığı, telefon ve internet üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemleri, şüpheli durumların tespiti ve olay anında genel kolluk kuvvetleriyle hızlı koordinasyon ile uyuşturucuyla mücadele ve farkındalık konuları anlatıldı.


        Proje kapsamında eğitim alan banka özel güvenlik görevlilerinin dikkati ve polis ekiplerinin çalışmaları ile 2026'nın ilk 4 ayında meydana gelen 17 dolandırıcılık olayına müdahale edilerek, toplam 2 milyon 44 bin liranın dolandırıcılık yöntemiyle şüphelilerin eline geçmesi engellendi.

        Öte yandan banka şubeleri ve ATM noktalarında görev yapan özel güvenlik görevlilerinin, şüpheli durumları zamanında fark ederek polis ekiplerine bilgi vermesi üzerine, anında müdahale edilerek birçok olay önlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri
        Starmer istifa etmeyeceğini yineledi
        Starmer istifa etmeyeceğini yineledi
        SGK uyardı!
        SGK uyardı!
        4 ilde yaşandı! 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı
        4 ilde yaşandı! 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Sedef Güler davasında ceza açıklandı!
        Sedef Güler davasında ceza açıklandı!
        Termometre 35'i gördü! Akdeniz'e yaz geldi!
        Termometre 35'i gördü! Akdeniz'e yaz geldi!
        Beşiktaş'ta kritik toplantı!
        Beşiktaş'ta kritik toplantı!
        Özel jet tepkisi
        Özel jet tepkisi
        Rehin alınan taksiciden cesur müdahale!
        Rehin alınan taksiciden cesur müdahale!
        Annesinin sırtında fenomen oldu
        Annesinin sırtında fenomen oldu
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        G.Saray’dan sürpriz Bertuğ hamlesi!
        G.Saray’dan sürpriz Bertuğ hamlesi!
        Eski koca tetiğe bastı! Sokakta bir kadın daha!
        Eski koca tetiğe bastı! Sokakta bir kadın daha!
        İşe başlayacağı ilk gün büyük acı!
        İşe başlayacağı ilk gün büyük acı!
        'Uğur' getirdi, 'Can' verdi!
        'Uğur' getirdi, 'Can' verdi!
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        "Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim"
        "Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim"

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de Bitki Islahçıları Günü etkinliği düzenlendi
        Kırşehir'de Bitki Islahçıları Günü etkinliği düzenlendi
        Kırşehir'de 7 yıl önce kuruyan şelale yeniden canlandı
        Kırşehir'de 7 yıl önce kuruyan şelale yeniden canlandı
        Kırşehir'deki Kanlıgöl Şelalesi 7 yıl sonra yeniden çağladı
        Kırşehir'deki Kanlıgöl Şelalesi 7 yıl sonra yeniden çağladı
        Kırşehir'de iş yerinde kızıl geyik boynuzu ele geçirildi
        Kırşehir'de iş yerinde kızıl geyik boynuzu ele geçirildi
        Kırşehir'de 7 kızıl geyik boynuzu ele geçirildi
        Kırşehir'de 7 kızıl geyik boynuzu ele geçirildi
        Kırşehir'de firari hükümlü yakalandı
        Kırşehir'de firari hükümlü yakalandı