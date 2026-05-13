Kocaeli Valisi Aktaş'tan "Dünya Çiftçiler Günü" mesajı

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, "Dünya Çiftçiler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.



Aktaş, mesajında, çiftçilerin ülkenin kalkınmasında, ekonominin büyümesinde, sofralara ulaşan ekmeğin, meyvenin ve sebzenin üretiminde en yoğun emeği sarf eden kesimlerin başında geldiğini belirtti.



Çiftçilerin, tarım ve hayvancılığın her kademesinde çalıştıklarını anlatan Aktaş, üretim ve verimliliklerinin artırılması, yaşam şartlarının iyileştirilmesi ve ürettikleri ürünlerin pazara ulaştırılmasının ülke ve bölge tarımının kalkınması açısından büyük öneme sahip olduğunu bildirdi.



Aktaş, "Ülkemizin kalkınması ve ekonomimizin büyümesi için toprağa emek veren, soframıza gelen her lokmada alın teri bulunan çiftçilerimiz, her zaman baş tacımızdır. Tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyor, üretilen her ürünün bereketli ve bol kazançlı olmasını diliyorum. Tüm çiftçilerimize aileleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu günler temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

