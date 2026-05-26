        Kocaeli Valisi Aktaş'tan Kurban Bayramı mesajı

        Kocaeli Valisi Aktaş'tan Kurban Bayramı mesajı

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2026 - 09:56 Güncelleme:
        Kocaeli Valisi Aktaş'tan Kurban Bayramı mesajı

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Aktaş, mesajında, bayramların sevgi, saygı, hoşgörü ve paylaşma duygularının tazelendiği, kırılan kalplerin onarıldığı, dargınlıkların unutulduğu ve birlik olma duygularının perçinlendiği müstesna günler olduğunu bildirdi.

        Bayramlarda yardımlaşma ile dayanışmanın en güzel şekilde yaşandığını, milli ve manevi değerlerin yoğun olarak hissedildiğini aktaran Aktaş, değerlerin toplumsal hayatta önemli yere sahip olduğunu kaydetti.

        Aktaş, toplumları birleştiren, huzur, barış ve güven ortamını sağlayan unsurun, milli birlik anlayışı içerisinde yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak olduğunu belirterek, "Güçlü olmanın en önemli şartı, milletçe ortak hedefler doğrultusunda birleşebilmektir. Mübarek Kurban Bayramı'nın aziz milletimize, ülkemize, Kocaeli'mize ve tüm İslam alemine barış, huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini temenni ederim. Kocaelili hemşehrilerimin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

