Kocaeli'de 209 bin 340 makaron ele geçirildi

Kocaeli'de 209 bin 340 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin men ve takibine yönelik çalışma yürüttü.



Derince ilçesinde belirlenen 5 iş yeri ile 2 ikamete operasyon düzenlendi.



Aramada, 209 bin 340 makaron, 2 sigara sarma makinesi, 2 kompresör, 7 güç motoru, 45 kilogram tütün, 570 paket 100 gramlık kapalı tütün, 5 paket 500 gramlık kapalı tütün, 3 paket 1 kilogramlık kapalı tütün ve 600 kesilmiş tütün bandrolü ele geçirildi.



Olayla ilgili 6 şüpheli "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçu kapsamında gözaltına alındı.













