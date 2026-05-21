Kocaeli'de bir kamyonette 300 bin sentetik ecza hap ele geçirildi
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir kamyonette 300 bin sentetik ecza hap ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Gebze Büro Amirliği ile İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Teknik ve fiziki takip sonucu Çayırova'da durdurulan bir kamyonette yapılan aramada 300 bin sentetik ecza hap ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
